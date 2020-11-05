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İhanetin adı İbrahim Kutluay! Edwina Sponza genç bir güzelle aldattı...

'ın adı yine bir ihanet skandalıyla gündemden düşmüyor. 45 yaşındaki eski basketbolcu, uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği 'yı da genç bir güzelle aldattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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İhanetin adı İbrahim Kutluay! Edwina Sponza genç bir güzelle aldattı...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yine bir ihanete imza attı...

45 yaşındaki Kutluay, geçtiğimiz günlerde uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edwina Sponza ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen ayrılığın perde arkasına ise Takvim ulaştı.

İhanetin adı İbrahim Kutluay! Edwina Sponza genç bir güzelle aldattı...

İddialara göre bu yaz İzmir'de sık sık partilere katılan Kutluay, 46 yaşındaki Sponza'dan çok daha genç olan bir kadınla yakınlaştı. Bunu duyan ünlü yoga eğitmeni ise çıldırdı ve gemileri yaktı...

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