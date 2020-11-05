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Osman Bey Kuruluş Osman'ın son bölümünde işkence gören Savcı Bey'i kurtardı

'ın 32. bölümüne 'in 'i kurtarması damga vurdu. Mönke ve 'ın kurduğu tuzağa düşen Savcı Bey esaret altında işkence gördü. Ağabeyinin yerini bulan Osman Bey, Savcı Bey'i işkenceden kurtardı.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Osman Bey Kuruluş Osman'ın son bölümünde işkence gören Savcı Bey'i kurtardı

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında bir çarşamba akşamına daha damga vurdu. Osman Bey, tuzağa düşerek işkence yapılan ağabeyi Savcı Bey'in kurtarmaya gitti.

SAVCI BEY'E İŞKENCE YAPTILAR

Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşen Savcı Bey esir edildi. Osman Bey, esaret altında işkencelere maruz kalan ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçti.

Savcı Beye işkence yapılıyor! SAVCI BEY'E İŞKENCE YAPILIYOR!

OSMAN BEY SAVCI BEY'İ KURTARDI

Osman Bey, tuzağa düşürülerek işkence edilen Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçti. Savcı Bey'in yerini bulan Osman Bey, işkence gören ağabeyini esaretten kurtardı.

O anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not aldı.

Osman Bey, Savcı Beyi kurtarıyor! OSMAN BEY, SAVCI BEY'İ KURTARIYOR!

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