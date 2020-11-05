184 kilo olan oğlu için sosyal medyadan yardım istedi! Tepkiler peş peşe geldi

SÜREKLİ ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR

Katie Price, bir süredir maddi güçlüklerle boğuştuğu iddialarıyla gündeme geliyor. Bu zorluklara rağmen sürekli estetik operasyon için bıçak altına yatması ve durmadan lüks tatillere çıkması da eleştiriliyor.

TATİLLERE PARA VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Price ise bir süre önce bu tatillere kendi parasıyla çıkmadığını, çekim için gittiği yerlerde ücretsiz tatil yaptığını belirtmişti.