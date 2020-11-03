Birlikte görüntülenen Kerem Bürsin ve Hande Erçel’den aşk açıklaması

Bir süredir alşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki akşam bir reklam ajansı çıkışı gçrüntülendi. İkili ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel "çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin birbirlerini takip ettiği" sorusuna da "olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.

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