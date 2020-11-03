Anne ve babasını depremde kaybeden Ece Dizdar’dan yürek yakan paylaşım
Oyuncu Ece Dizdar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu. 1999 Gölcük depreminde kaybettiği anne ve babasının fotoğrafını paylaşan Dizdar, 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Elif bebeğe seslendi. Henüz 17 yaşındayken ailesini kaybeden Dizdar, minik Elif’le ilgili duygularını paylaştı.
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"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."
İzmir depreminin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ece Dizdar, 1999 depreminde kaybettiği anne ve babasının fotoğrafını paylaştı. Dizdar paylaşımıyla 65 saat sonra enkazdan çıkan Elif bebeğe seslendi.
17 yaşındayken anne ve babasını 1999 depreminde kaybeden oyuncu Ece Dizdar İzmir depreminde minik Elif'i görünce duygularını paylaştı...
İşte Ece Dizdar'ın o paylaşımı:
"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."