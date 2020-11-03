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Netflix açıklaması geldi mi? Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin 3. sezonu heyecanla bekleniyor. Göbeklitepe'de geçen hikayeyi anlatan Atiye dizisinin son sezonunu seyreden vatandaşlar, yeni sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırıyor. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Atiye'nin 3. sezonu ile final yapacak. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Netflix açıklaması geldi mi? Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

3. sezon yayın tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Netflix'te izleyici karşısına çıkan Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de yayınlanmıştı. Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu ile izleyiciye veda edeceği iddia edildi. Peki, Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

Atiye 3. bölüm özeti

Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

Atiye 4. bölüm özeti

Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

Atiye 5. bölüm özeti

Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

Atiye 6. bölüm özeti

Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

Atiye 7. bölüm özeti

Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

Atiye 8. bölüm özeti

Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.

ATİYE OYUNCU KADROSU

-Beren Saat
-Metin Akdülger
-Başak Köklükaya
-Melisa Şenolsun
-Mehmet Günsür
-Hazal Türesan
-Tim Seyfi
-Cezmi Baskın
-Civan Canova
-Meral Çetinkaya

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