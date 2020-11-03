Netflix açıklaması geldi mi? Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Atiye 3. sezon yayın tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Netflix'te izleyici karşısına çıkan Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de yayınlanmıştı. Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonu ile izleyiciye veda edeceği iddia edildi. Peki, Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."