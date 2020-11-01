Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 1 Kasım 2020 Ekim Masterchef elenen isim belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan oyunlar sonrasında, Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya ve Eray'ı eleme adayı olarak belirlediği akşamda kimin veda edeceği merak ediliyor. Pazar akşamlarının heyecan fırtınası olan eleme için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 1 Kasım 2020 Ekim Masterchef elenen isim belli oldu mu? Şok detay...

MASTERCHEF'TE 3'LÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Üçlü elemeye kalan isimler :Tanya, Furkan, Uğur