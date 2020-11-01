Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 1 Kasım 2020 Ekim Masterchef elenen isim belli oldu mu? Şok detay...
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oluyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan oyunlar sonrasında, Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya ve Eray eleme adayı oldu. Yarışmacılardan hayallerine veda ederek elenen isim araştırılmaya başlandı. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 1 Kasım 2020 Ekim Masterchef elenen isim belli oldu mu? Şok detay...
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 1 Kasım 2020 Ekim Masterchef elenen isim belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan oyunlar sonrasında, Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya ve Eray'ı eleme adayı olarak belirlediği akşamda kimin veda edeceği merak ediliyor. Pazar akşamlarının heyecan fırtınası olan eleme için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 1 Kasım 2020 Ekim Masterchef elenen isim belli oldu mu? Şok detay...
MASTERCHEF'TE 3'LÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Üçlü elemeye kalan isimler :Tanya, Furkan, Uğur
MASTERCHEF 1 KASIM KİM ELENDİ?
Elenen isim belli olduğu anda haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE PİZZA YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Bu akşam pizza yapan takımlar arasında başarılı olan Kırmızı takım oldu. Mavi Takım ise bireysel dokunulmaz için kolları sıvadı.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Ayyüce kazandı. Peki eleme adayı olarak kimi seçti?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kazanan Ayyüce, eleme potasına Uğur'u gönderdi. Mavi takım oylaması sonucunda ise Eray da eleme potasına gitti.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI
Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya, Eray