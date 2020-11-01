İzzet Yıldızhan deprem anını anlattı: Çocuklarım hala kendine gelemedi
İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan 6,6'lık deprem sonrası son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Ailesiyle birkaç yıl önce İzmir'e yerleşen şarkıcı İzzet Yıldızhan, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lIk deprem sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan da önceki gün gerçekleşen depreme yakalandı. Ünlü şarkıcı kendisinin ve ailesinin sağlık durumları, evleriyle alakalı açıklama yaptı.
Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan Yıldızhan, depremi derinden hissettiğini söyledi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.
"HERKES AĞLIYOR"
57 yaşındaki şarkıcı, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" dedi.
Büyük endişe yaşayan İzzet Yıldızhan, "Ofisimin yanındaki bina yıkıldı. Tek duam, kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise şarkıcı, "Bu büyük depremi derinden yaşadım, otelimin en üst katında yakalandım. Bu şiddetli depremde vefat eden herkesin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımızında tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.