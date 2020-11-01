Rıza Kocaoğlu'nun acı günü! Enkaz altında kalan arkadaşı hayatını kaybetti

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Afette 51 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 896 kişi de yaralandı.