Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai mahkemede kendisini bu sözlerle savundu
67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbeden Halil Sezai, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Halil Sezai'nin tahliyesine karar verildi. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan şarkıcı, Hüseyin Meriç'e odun parçası ile vurmadığını, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyerek kendisini savundu.
Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında karar çıktı. Hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Paracıkoğlu, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.
GÜRÜLTÜ MESELESİ
Ünlü şarkıcı, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Paracıkoğlu ile komşusu arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ifade edilmişti.
Sezai'nin silahla tehdit, silahla kasten yaralama, alenen hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.
'YAŞANANLARDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'
Halil Sezai Paracıkoğlu, mahkemede verdiği savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, komşusu Hüseyin Meriç'e odun parçası ile vurmadığını, onu tehdit etmediğini ileri sürdü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAMADI
43 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Paracıkoğlu, tahliye olmasının ardından Kadıköy'deki evine gitti. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.