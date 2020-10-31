Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai mahkemede kendisini bu sözlerle savundu

Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında karar çıktı. Hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Paracıkoğlu, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

