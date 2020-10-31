Efsane oyuncu Sir Sean Connery yaşamını yitirdi.

BBC'nin aktardığına göre, James Bond karakteriyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü oyuncu Sean Connery 90 yaşında hayata veda etti. Efsane aktörün ölüm nedeni şu anda bilinmiyor.

SEAN CONNERY KİMDİR?

Gençlik yıllarında vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve 1950 yılında Mr. Universe yarışmasını kazanan Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da top koşturdu. Connery'nin rol aldığı ilk yapım, 1958 tarihini taşıyan Another Time, Another Place oldu.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ BOND'

1987 yılında rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1962 ve 1971 yılları arasında James Bond'u canlandırmıştı. Konuyla ilgili anketlerde sık sık "gelmiş geçmiş en iyi Bond" olarak seçildi.

Sir Connery, Ağustos ayında 90'ıncı doğum gününü kutlamıştı. Kraliçe tarafından şövalye ilan edilmişti.