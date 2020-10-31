İbo Show ne zaman başlayacak, ertelendi mi? 31 Ekim Star TV yayın akışında flaş değişiklik

İbo Show ne zaman başlayacak? Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni dönemde ekranlarda olacağını, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de bunan inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" sözleriyle duyurmuştu. Star TV'de bugün başlaması beklenen İbo Show'un yayın akışından çıkarılmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, İbo Show bugün var mı? İbo Show ne zaman başlayacak, ertelendi mi? İşte 31 Ekim Star TV yayın akışı...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ERTELENDİ Mİ?

31 Ekim'de başlaması beklenen İbo Show, Türkiye'yi yasa boğan 6,6 şiddetindeki İzmir depremi nedeniyle ertelendi. İbo Show gibi birçok televizyon kanalında eğlence programları yayın akışından çıkarıldı.

İbo Show'un önümüzeki hafta başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

USTA SANATÇI İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntüledi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.

Uçankuş'un haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Provaya gidiyorum. Her şey çok güzel oluyor. Ağladım çekimlerde. Allah yardım edecek inşallah. Ben de özledim, özlemez olur muyum?" dedi.

Son dönemde çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Tatlıses, bu konu hakkında sorulara "Çocuklarım hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Özledim dediği anda gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, elini yüzü ile kapattı.

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