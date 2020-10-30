Hercai 45. bölüm izle! Hercai yeni bölüm tek parça izle! Miran Aslanbey öldü mü?
Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizisi Hercai, yeni bölümü ile bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. ATV'de yayınlanan her bölümüyle adından söz ettiren dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Merakla beklenen Hercai 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Miran Aslanbey yaşıyor mu? Yoksa hayal mi soruları araştırılmaya başlandı. Reyyan yeni bir karar almaya hazırlanıyor ve ailesini bir kez daha karşısına alıyor. Peki Miran’ı vuran Gönül’e ne oldu kendini öldürdü mü?
Hercai heyecan fırtınasına yol açacak yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Hercai'de Miran Aslanbey'in akıbeti herkes tarafından merak ediliyor. İzlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de dengeler değişecek mi? Miran'ın hayatını kurtaran Azat Gönül'ü de kurtardı mı? Reyyan ile birlikte Aslan'ın karşısına çıkan ve silah doğrultan Miran birinin hayali mi yoksa gerçekten tetiği çekecek mi? Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler araştırma yapıyor.
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.
Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar.
Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.