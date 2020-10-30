Hande Ünsal'dan evlilik açıklaması: Düşünmüyoruz...

Ünlü şarkıcı Hande Ünsal, kasım ayının sonunda çıkacak yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Aranjör sevgilisi Serkan Balkan'la ilişkisiyle ilgili konuşan şarkıcı, evlilik sorularına cevap verdi.

İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Ünsal, "Çok güzel, tatlı tatlı ilerliyor. Şu anda evlilik düşünmüyoruz ama öyle bir karar verirsek ilk sizin haberiniz olur" dedi.

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