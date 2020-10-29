Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim Çukurova'dan ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Hünkar Yaman'ın bıçaklandığı sahne diziyi izleyenleri şok ediyor. İzleyiciler bıçaklayan kişi kimdi? Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtları da merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim Çukurova'dan ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim Çukurova'dan ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi heyecan yarattı. Yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim Çukurova'dan ayrılıyor mu?
HÜNKAR YAMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, "Biz kavuşacak kadar yanmadık mı" sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, "Elveda Hünkar" notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.
Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!
VAHİDE GÖRDÜM PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.
Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Görd��m ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.
Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. Vahide Perçin'in boyu 1.78 cm, kilosu 54 kilodur.
VAHİDE PERÇİN'İN OYUNCULUK KARİYERİ
Vahide Perçin'in oyunculuk kariyeri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmesiyle başlar. Ankara'dan Adana'ya giderek tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Vahide Perçin uzun bir tiyatro oyunculuğu sonrasında dizilerde rol almaya başlamıştır.
İlk olarak "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide rol alan Vahide Perçin başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.