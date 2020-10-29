Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim Çukurova'dan ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi heyecan yarattı. Yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim Çukurova'dan ayrılıyor mu?

HÜNKAR YAMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, "Biz kavuşacak kadar yanmadık mı" sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, "Elveda Hünkar" notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.