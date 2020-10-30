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Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ’nın iki yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesi hayatını kaybetti. 69 yaşındaki annesinin vefatını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar duyuran Petekkaya, “Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya hayata veda etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Petekkaya, annesi için sevenlerinden dua istedi.

"GÜZEL RUHUNA BİR FATİHA OKUMANIZI RİCA EDİYORUM

Instagram hesabından 69 yaşındaki annesinin ölüm haberini duyuran Erkan Petekkaya, "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASI İÇİN HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Oyuncu, Alzheimer'e yakalanan annesi ve demans hastası babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için hayatını değiştirmişti. Petekkaya, anne ve babası için Altınoluk'tan 1,5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu. Yaklaşık 2 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.

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