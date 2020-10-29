29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

, gittiği bir kafede içeriye alınmayınca olay çıkardı. Arkadaşlarıyla gittiği kafenin kapısından geri çevrilen oyuncu ortalığı birbirine kattı. Kafe çalışanlarının pandemi kuralları nedeni ile içeriye belirli sayıda kişiyi aldıklarını ve kapasitenin dolu olduğunu söylemesi üzerine 21 yaşındaki Melisa Döngel'in tehdit ve hakaretler savurduğu iddia edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.10.2020
ABONE OL
Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Melisa Döngel, kendisine yakışmayan bir iddia ile gündeme geldi. Geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.

Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

TEHDİT VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Aldığı cevap karşısında sinirlenen ünlü oyuncu kafe çalışanları ile kapı önünde tartıştı. İddiaya göre; bir süre kafe önünde çalışanlarla tartışan Döngel ve arkadaşları iddialara göre çalışanlara hareket etti. Döngel, çalışanlara ''Siz bittiniz, sizi bitireceğim'' diye tehditte bulundu.

Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

Yaşanan olay üzerine üç kafe çalışanı mekanın kamera görüntülerini alarak Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında ''Hakaret ve tehdit'' suçlamalarından polise şikayette bulundu.

Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

Şikayet üzerine Döngel ve yanındaki arkadaşlarının ifadesini almak isteyen polis ekipleri, Döngeli kayıtlı olduğu hiç bir adreste bulamadı.

Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

Bunun üzerine polis ekipleri ''Adresinde bulunamamıştır'' diyerek dosyayı adliyeye gönderdi. Döngel ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadesi alınacağı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA