Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı! Tehditler havada uçuştu

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Melisa Döngel, kendisine yakışmayan bir iddia ile gündeme geldi. Geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.