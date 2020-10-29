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Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

etkisini sürdürmeye devam ederken ünlü isimler de bu salgından oldukça yoğun bir şekilde etkileniyor. En son 'ın kızı Instagram hesabı üzerinden corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte 43 yaşındaki Irmak Ünal'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

Oyuncu Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıkladı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Irmak Ünal, koronavirüsle mücadelesini bakın nasıl anlattı. İşte Irmak Ünal'ın satır başları...

Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

"Son dört gündür corona virüsü ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."

Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

"Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."

Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."

Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."

Irmak Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Gerçek bir boğuşma geçirdim

"Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."

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