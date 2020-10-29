Şeyma Subaşı paylaştı! Yorumlar arasında dikkat çeken isim...

Şeyma Subaşı ile 1,5 yıllık ilişkisi bitince ülkesinde dönen Gudio Senia Şeyma Subaşı'yı halen takip ediyor. Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü, 'Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuylla kutlayan Şeyma Subaşı'na eski sevgilisi Guido'dan yorum gecikmedi. Bu gelişme kafalarda soru işareti bırakırken Şeyma'dan yeni bir paylaşım geldi.