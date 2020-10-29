Şeyma Subaşı paylaştı! Yorumlar arasında dikkat çeken isim...
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Melisa'nın doğum günü için sosyal medyadan mesaj yayınlayan Acun Ilıcalı'nın ardından bir paylaşımda Şeyma Subaşı'ndan geldi. Şeyma Subaşı'nun paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bir yorum herkesin dikkatini çekti. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o yorum...
Acun Ilıcalı Instagram'dan Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Daha önce 3 evlilik yapan 51 yaşındaki Acun, fotoğrafların altına 'Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim' notunu düştü.
Ardından Şeyma Subaşı'dan gelen doğum günü paylaşımlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'dan yorum geldi.
Şeyma Subaşı ile 1,5 yıllık ilişkisi bitince ülkesinde dönen Gudio Senia Şeyma Subaşı'yı halen takip ediyor. Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü, 'Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuylla kutlayan Şeyma Subaşı'na eski sevgilisi Guido'dan yorum gecikmedi. Bu gelişme kafalarda soru işareti bırakırken Şeyma'dan yeni bir paylaşım geldi.
Eski sevgililerin birbirini takipten çıkmaması barışma haberlerini gündeme getirdi. Barışma ihtimalini ise Şeyma Subaşı'nın 'bekar anne' sözleri bitirdi.
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi.
Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.