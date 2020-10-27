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Tan Taşçı turne öncesi kampa çıktı!

Kasım ayında turneye çıkacak olan , turne öncesi kampa çıktı. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'dan taşınan Taşçı, müzik dışında kalan zamanını doğada geçirmeye başladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Tan Taşçı turne öncesi kampa çıktı!

Şarkıcı Tan Taşçı, kasım ayında çıkacağı turna öncesi kampa çıktı.

Tan Taşçı, 6 Kasım'da Konya'dan başlayacağı 'Söz-Müzik: Tan Taşçı' turnesi öncesi kampa çıktı. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'dan taşınan şarkıcı, müzik dışında kalan zamanını doğada geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde aracının üzerine çadır kuran Taşçı, sonbaharda Ege'nin tadını arkadaşlarıyla çıkarıyor.

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