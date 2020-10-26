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Zor günler geçiren Çağla Şıkel harekete geçti! Ölüm mesajları alıyordu...

Çağla Şıkel, kendisine gelen tehdit mesajı nedeniyle zor günler geçiriyor. "Seni ve çocuklarını öldüreceğim" mesajı alan ünlü mankeni Savcılığa başvurdu. Etiler'de kuaför çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel, almış olduğu tehditler için hukuki işlemleri başlattığını söyleyerek daha fazla üzerine konuşmak istemedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Zor günler geçiren Çağla Şıkel harekete geçti! Ölüm mesajları alıyordu...

Geçtiğimiz hafta e-posta yoluyla, tehdit mesajı alan Çağla Şıkel, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Zor günler geçiren Çağla Şıkel harekete geçti! Ölüm mesajları alıyordu...

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi.

Zor günler geçiren Çağla Şıkel harekete geçti! Ölüm mesajları alıyordu...

"SENİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM"

"Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Zor günler geçiren Çağla Şıkel harekete geçti! Ölüm mesajları alıyordu...

Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Zor günler geçiren Çağla Şıkel harekete geçti! Ölüm mesajları alıyordu...

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTI

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Etiler'de kuaför çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel, almış olduğu tehditler için hukuki işlemleri başlattığını söyleyerek daha fazla üzerine konuşmak istemedi.

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