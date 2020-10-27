Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

73 yaşında hayata veda eden ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz'ün acı haberini, kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."





A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)