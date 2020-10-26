Merve Oflaz ve Allan Hakko'nun arkadaşlığı aşka dönüştü
Tüm yazı birlikte geçiren Merve Oflaz ve Allan Hakko'nun arkadaşlığı aşka dönüştü. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen çiçeği burnunda çift çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadan uzaklaştı.
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'Arka Sokaklar'ın oyuncusu Merve Oflaz, kalbini iş insanı Allan Hakko'ya kaptırdı. Yaz boyunca birçok yere birlikte giden çiftin, arkadaşlığı geçtiğimiz günlerde aşka dönüştü. İkili, önceki akşam Etiler'de yemek yedi.
Çıkışta görüntülenen çiçeği burnunda sevgililer, gazetecilerin sorularını cevaplamadan araçlarına yöneldi. Çiftin, ilişkileri yeni başladığı için sadece yakın çevresine söylediği öğrenildi. Oflaz, setten fırsat buldukça, Hakko'yla buluşarak, zaman geçiriyor.
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