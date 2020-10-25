Turgut Alp'i dönüşünü bekleyenlere büyük sürpriz! Herkes öyle zannederken ters köşe geldi...

Diriliş Ertuğrul dizisinin ana karakterleri arasında yer alan Turgut Alp'in ne zaman Kuruluş Osman'a katılacağı merak ediliyordu. Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosunda yer alması dizinin hayranları tarafından isteniyor. Büyük olasılıkla diziye katılması beklenen Cengiz Coşkun hakkında sürpriz açıklama geldi. Cengiz Coşkun'un Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen'de yer alacak bir projede Doğu'nun Fatihi Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan bir dizide rol alacağı ve dizide padişah Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı iddialar arasında yer alıyor.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.