Eda Ece'den yeğeniyle ilk paylaşım! Ablasına teşekkür etti

Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından üçüncü kez teyze olduğu duyurdu. Yeğeniyle çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Ece, ablalarına teşekkür etti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Eda Ece, üçüncü kez teyze olduğunu açıkladı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, yeğeni ile çekildiği fotoğrafını yayınladı.

30 yaşındaki Ece, paylaşımına; "Geçtiğimiz aylarda bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum" notunu düştü.

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