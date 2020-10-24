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Ünlülerin korona partileri bitmedi! Böyle yakalandılar...

salgınına aldırış etmeyen ünlüler önceki akşam Bebek’te bulunan bir villadaki özel partide buluştu. Fenerbahçeli , ve sevgilisi gibi isimlerin katıldığı partiden çıkan davetliler gazetecilerle karşılaşınca şoke oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Ünlülerin korona partileri bitmedi! Böyle yakalandılar...

Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen ünlü isimler villada düzenledikleri partilerine bir yenisini daha ekledi.

Önceki akşam Bebek'te düzenlenen partide, aralarında Fenerbahçeli Jose Sosa, oyuncu Burak Yörük ve sevgilisi Elif Aksu'nun da bulunduğu bir ekip, özel bir partide buluştu.

Davetliler, villadan çıkarken gazetecileri karşılarında görünce şoke oldu. Ünlü futbolcu Sosa ve birçok isim kapüşonunu kafasına takarak gizlenmeye çalıştı.

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