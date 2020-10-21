Şarkıcı Altay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single çalışmasını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki şarkıcı Altay koronavirüse yakalandı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı, koronavirüse yakalanmasıyla ilgili bir de açıklama yaptı.

"EVİMDE İZOLE OLMUŞ DURUMDAYIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsız sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım" dedi. Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim ise 'geçmiş olsun' yorumları yaptı.

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