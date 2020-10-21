Hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan güzel haber

Arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının tedavisine başlandı.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. Sevim Emre Gencebay'dan aldığı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Karaca şunları söyledi:

Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

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