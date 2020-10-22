Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic üçüncü kez anne oluyor

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ülkesindeki Svet isimli yayın organına samimi itiraflarda bulundu. Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren şarkıcı, yıllarca dost kaldığı Sandal ile görüşmeyi kesti. "Çocuklarımız için dost kaldık ama artık bir araya gelmemize gerek yok" diyen Emina, Sandal'la Instagram'da takipleşmeyi de bıraktı.

"YAMAN VE YAVUZ'UN KARDEŞİ OLMASI HAYALİM"

"Kendimi bir daha gelinlik içinde hayal edemiyorum. Benim için evlilik sadece bir kağıt parçası" diyen Sırp şarkıcı, ekledi: "Evlenmek istemesem de Yaman ve Yavuz'un bir kardeşi olması hayalim. Bunun için de evlat edinmeyi planlıyorum. Evlat edinmek için hangi şartları yerine getirmem gerektiğiyle ilgili de araştırmalara başladım."

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