Son dakika: Tuba Ünsal’ın 1 yıl hapsi isteniyor!

İddiaya göre İspanyol model Elisabeth Mas Vall, geçtiğimiz aylarda kendisini Tuba Ünsal'la aldatan eski eşi Caner Karaloğlu ile lüks bir restoranda karşılaşmış, onunla konuşmak istemiş, fakat hem Karaloğlu'dan hem de Tuba Ünsal'dan dayak yemişti.