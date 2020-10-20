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Melis Birkan Aras Aydın’a aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Oyuncu ve , ilişkilerinin birinci yılını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle el ele pozlarını paylaşan Birkan, o karenin altına duygusal bir de not düştü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Melis Birkan Aras Aydın’a aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile aşk yaşayan Melis Birkan, Instagram'dan aşk dolu paylaşımda bulundu.

"SENİNLE GEÇEN BİR YILIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Çift ilişkilerinde birinci yılı geride bırakırken ikiliden Melis Birkan, sosyal medya hesabına el ele verdikleri pozunu "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen..." notuyla yayınladı.

38 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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