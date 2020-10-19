Tarkan ve Cem Yılmaz’dan Ermenistan’ın katliamlarına 23 gün sonra tepki!

30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarının ardından yeniden başladı. Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu 2 kent dahil 60'ın üzerinde yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda Ermenistan ordusu da büyük kayıp verdi.

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine, Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti.

23 GÜN SONRA AKILLARINA GELDİ

Çatışmaların 23. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan ile Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.

İki ünlü isim 3 hafta sonra sosyal medya hesablarından Azerbaycan'a destek verdi.

"KALBİMİZ AZERBAYCAN'DA"

Instagram'dan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını paylaşan Tarkan, "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm... Kalbim Azerbaycan halkıyla" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)