Hakan Taşıyan’dan kötü haber! Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’dan kötü haber geldi. 47 yaşındaki şarkıcı karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.
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Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR
Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Taşıyan, tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara'da bulunan evine gönderildi.
Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.