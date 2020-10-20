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Hakan Taşıyan’dan kötü haber! Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin sevilen ismi ’dan kötü haber geldi. 47 yaşındaki şarkıcı karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020
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Hakan Taşıyan’dan kötü haber! Organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Taşıyan, tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara'da bulunan evine gönderildi.

Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.

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