Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm tek parça izle! EDHO yeni bölüm izle!
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Birçok insan EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Nefesleri kesecek yeni bölümde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Hızır Çakırbeyli, olacakların önüne geçmek için yeni planını devreye soktu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm tek parça izlemek için detaylar...
EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağını merak ediliyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölümden dönen Hızır Reis'in sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmesine rağmen infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı. Masadan kovulan Alpaslan intikam ateşiyle pervasız davranışları devam ederken 168. bölüm fragmanına "Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!" sözleri damga vurdu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA
Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar.
Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.
İLYAS VE HIZIR KARŞI KARŞIYA
Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.
İLYAS'TAN YENİ KARAR
Bahar Sincanlı'nın kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır.
ALPARSLAN NE YAPACAK?
İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer.
YAMAN KORKMAZ'IN ARKASINDAKİ GÜÇ
Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.