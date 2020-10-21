21 Ekim 2020, Çarşamba
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61 yaşındaki Burhan Öçal baba oldu

Dünyaca ünlü müzisyen , geçtiğimiz mart ayında ile nikah masasına oturmuştu. 61 yaşında olan Öçal baba oldu. Kızları olan çiftin bebeklerine verdiği isim de belli oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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61 yaşındaki Burhan Öçal baba oldu

Burhan Öçal, geçtiğimiz mart ayında Melike Yıldırım'la hayatını birleştirmişti. Kırklareli'nin İğneada beldesinde gerçekleşen nikaha çiftin sınırlı sayıda yakını katılmıştı.

BİR KIZLARI OLDU

Ünlü çift adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesajda Burhan Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkardı.

Snob Magazin'in haberine göre; 61 yaşında baba olan sanatçı ile eşi, kızlarına Leyla adını verdi.

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