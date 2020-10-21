61 yaşındaki Burhan Öçal baba oldu

Burhan Öçal, geçtiğimiz mart ayında Melike Yıldırım'la hayatını birleştirmişti. Kırklareli'nin İğneada beldesinde gerçekleşen nikaha çiftin sınırlı sayıda yakını katılmıştı.

BİR KIZLARI OLDU

Ünlü çift adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesajda Burhan Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkardı.

Snob Magazin'in haberine göre; 61 yaşında baba olan sanatçı ile eşi, kızlarına Leyla adını verdi.

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