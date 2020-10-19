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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Vadi İstanbul'da objektiflere yakalanan , ikilinin düğün tarihini açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu

3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde aile içinde düzenlenen nişanlandı.

Vadi İstanbul'da görüntülenen Derya Tuna, oğlu ve Yasemin Şefkatli'nin nişanlanmasıyla ilgili konuştu. Tuna, "Covid-19 sebebiyle düğün yapmayacağız. Dostlarımızın katılımıyla aralık ayında nikah törenini planlıyoruz. Zaman kısıtlı, alışveriş turlarına başladım" diye konuştu.

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