İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Vadi İstanbul'da objektiflere yakalanan Derya Tuna, ikilinin düğün tarihini açıkladı.
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3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde aile içinde düzenlenen nişanlandı.
Vadi İstanbul'da görüntülenen Derya Tuna, oğlu ve Yasemin Şefkatli'nin nişanlanmasıyla ilgili konuştu. Tuna, "Covid-19 sebebiyle düğün yapmayacağız. Dostlarımızın katılımıyla aralık ayında nikah törenini planlıyoruz. Zaman kısıtlı, alışveriş turlarına başladım" diye konuştu.