İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu

3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde aile içinde düzenlenen nişanlandı.

Vadi İstanbul'da görüntülenen Derya Tuna, oğlu ve Yasemin Şefkatli'nin nişanlanmasıyla ilgili konuştu. Tuna, "Covid-19 sebebiyle düğün yapmayacağız. Dostlarımızın katılımıyla aralık ayında nikah törenini planlıyoruz. Zaman kısıtlı, alışveriş turlarına başladım" diye konuştu.