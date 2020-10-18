MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte şok eden ayrılık...
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Mastrchef 2020'de bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Hafta boyunca takım ve dokunulmazlık oyunları sonucunda başarısız olan isimler eleme potasında yer alacak. 16 kişilik ana kadrodan yarışmaya veda eden isimle yarışmanın seyri değişecek. Eleme adayları Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, 18 Ekim MasterChef eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için ter dökecek. 18 Ekim akşamı yarışmaya veda eden isim araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte şok eden ayrılık...
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içinde oynanan bireysel ve dokunulmazlık oyunları sonrasında yarışmaya veda edecek isimler belli olacak. 16 yarışmacı arasından eleme adayı olarak belirlenen Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasında Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından verilen eleme oyunu yemeğini en iyi yapan olmak için kıran kırana mücadele devam ediyor. İşte, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte şok eden ayrılık...
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU? 18 EKİM ELEME GECESİ
2020 MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün (18 Ekim 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda edecek. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele ediyor. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.
MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?
MasterChef 2020 son bölümde eleme adaylarından EMİR, UĞUR, ESRA ciğer ana malzemesiyle yapılması istenen yemeği en iyi yaparak eleme potasından çıkan 3 isim oldu.
İlk eleme oyununda başarılı olamayan Didem, Özgül, Tanya ise başarılım olamayarak son eleme oyununda Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu levrek yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele ediyor. Bu 3 isim arasından yemeği en kötü yapan birisi bugün elenerek yarışmaya veda edecek. 2020 MasterChef Türkiye 18 Ekim elenen ismi belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...
ELEME GECESİNDE FLAŞ OLAY!
2020 MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim günü ekranlara gelen eleme gecesinde mücadele eden Tanya, yemeğini fırında unutarak stüdyoda yangın tehlikesi yaşanmasına sebep oldu. Dumanla kaplanan stüdyoda küçük çaplı bir panik yaşandı..
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Sefa
Serhat
Barbaros
Eray
Özgül
Ayyüce
Didem
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Esra
Emir
Berker
Tanya
Ebru