MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içinde oynanan bireysel ve dokunulmazlık oyunları sonrasında yarışmaya veda edecek isimler belli olacak. 16 yarışmacı arasından eleme adayı olarak belirlenen Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasında Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından verilen eleme oyunu yemeğini en iyi yapan olmak için kıran kırana mücadele devam ediyor. İşte, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte şok eden ayrılık...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU? 18 EKİM ELEME GECESİ

2020 MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün (18 Ekim 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda edecek. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele ediyor. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.