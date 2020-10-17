Hollywood'un ünlü yıldızı Rhonda Fleming hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; "Hollywood'un Altın Çağı"nın yıldızlarından Rhonda Fleming'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü yıldız 97 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.
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"Hollywood'un Altın Çağı"nın yıldızlarından Rhonda Fleming, 97 yaşında hayatını kaybetti. Fleming'in 14 Ekim'de Santa Monica'da, zatürre kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi.
Fleming, komediden drama filmlerine, müzikallerden Westernlara geniş bir yelpazede rol aldı.
Fleming, oyunculuk kariyerine nokta koyduktan sonra yardım kuruluşlarına yaptığı desteklerle sık sık gündeme geldi.