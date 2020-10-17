Nejat İşler'e 15 Temmuz tweeti nedeniyle soruşturma açıldı

Bir kişinin Nejat İşler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ihbar sonrası ünlü oyuncu hakkında soruşturma açıldı.

İhbarda İşler'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan 16 Temmuz 2016'da "Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor. Doğu'ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar" şeklinde paylaşım yaptığı ve Nejat İşler gibi kişilerin halkı kışkırtmak ve ülkenin bölünmesini desteklemek amaçlı paylaşım yaptıkları belirtildi.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Söz konusu ihbarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine savcılık İşler hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, şüphelinin tespitine yönelik yapılan araştırma neticesinde adresinin Muğla ili Bodrum ilçesi olduğunu, soruşturma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı hudutları haricinde kaldığını belirterek dosyayı "yetkisizlik" kararı vererek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.