Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'İn bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz yıl yakınlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmiş, kısa süre sonra da ilk çocukları Kuzey'i kucağına almıştı. İkinci bebeklerinin müjdesini geçtiğimiz günlerde veren Berfu-Eser Yenenler, cinsiyeti de açıkladı.

BİR ERKEK DAHA GELİYOR

Berfu Yenenler, YouTube kanalından dün yaptığı açıklamada, bir oğulları daha olacağını duyurdu. Çiftin, bir yaşında Kuzey adında bir çoçuğu var.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Geçen yıl evlenen çift, oğulları Kuzey dünyaya geldikten sonra doğa ile iç içe yaşama hayallerini gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.

Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.