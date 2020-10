Beni Bırakma’da Gönül her şeyi itiraf edecek!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Beni Bırakma, 466. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Beni Bırakma'nın yeni bölümünde, Sayar ailesi Bora'ya bir türlü ulaşamayınca Tarık, Bora'yı aramaya karar verir. Tarık bu sorunlarının yanında Firuze'nin kendisine mesafeli davranışlarının nedenini merak etmektedir. Firuze'nin önerisine kulak veren Yusuf, Gönül'e her şeyi itiraf etmeye karar verir. Ancak Yusuf, Gönül'ün istediği gelinliği elden kaçırmamak için büyük bir hata yapmıştır. Bu hata Gönül'ün, Yusuf'un sırrını çok daha önceden öğrenmesini sağlayacaktır. Yusuf, Gönül'le zor bir yüzleşme gerçekleştirir. Tüm bu süreçte kabahati olan Cihan, Yusuf'a şaşırtıcı bir teklifte bulunur.

Beni Bırakma'nın 467. Bölümünde ise, Tarık, tüm çabalarına rağmen Bora'yı bulamazken Seher perişan haldedir. Tarık'ın iş için Orhan'a yaptığı ani ziyaret, Orhan'ın planlarını zora sokacaktır. Bütün ailesi, Bora için çırpınırken Bora, Orhan'ın ağına daha fazla saplanmaktadır. Leyla'nın başına gelen kötü bir olay Ömer ve Leyla'nın yakınlaşmasına neden olacaktır. Bora'yla iş birliği yapmaya karar veren Müjgan, Gönül'le Yusuf'un evlenmelerine açık açık karşı çıkmaya başlar. Gönül bu duruma itiraz edince Müjgan beklenmedik bir tepki verir. Bu sırada Cihan, Yusuf'u yanında çalışmaya ikna etmenin yolunu bulur. Ancak be gelişme daha büyük bir kriz doğuracaktır. Her şey giderek kötü bir hal alırken, Gönül, ablasının asıl niyetini öğrendiği yıkıcı bir an yaşar.