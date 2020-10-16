Hercai'de sırlar ortaya çıkıyor Türkiye ve Avrupa ve Şili'deki seyirci heyecanla izliyor

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai, 3. sezonunda da bomba gibi ilerlemeye devam ediyor.

Hercai dizisi Türkiye ve Avrupa'nın yanı sıra Şili'de de izlenme rekorları kırıyor.

TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA HAYRAN BIRAKTI

Hercai dizisinin merak uyandıran sırları adım adım ortaya çıkarken, izleyici adeta ekran başına kilitlendi. İlk 2 sezonuyla reyting rekorları ve ödüllere doymayan Hercai, 3. sezonuyla Avrupa'da da ses getirdi.

Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin oyunculuklarıyla diziseverlerin takdirini kazandı.

Oyuncular kadar senaryosu ile dillere pelesenk olan Hercai dizisinin sırrı çözülmeye yaklaştıkça izleyicinin heyecanı da artmaya başladı.

MİRAN SIRRIN PEŞİNDEN GİTTİ

Miran, karısı Reyyan ile Aslan'ı konuşurken görüyor ve sırrın ne olduğunu öğrenmenin peşine düşüyor. Aslan ve Reyyan'ı adeta sorguya çeken Hercai'nin yıldızı Miran'ın Reyyan'a söylediği "İkiniz arasında kalacak olan sır ne?" sözler dikkat çekti.

Miran, Aslan'a "Benim karımla senin aranda nasıl bir sır olabilir?" dese de istediğini alamıyor.

MİRAN ASLAN'IN PEŞİNİ BIRAKMADI

Aslan'ın peşini bırakmayan Miran, gerçekleri aramaya devam ediyor.

Aslan'ı yolda yakalayan Miran, sakladığı sırrı sorsa da bir şey öğrenemiyor. Aslan'ın sessizliği üzerine Miran, "Sen de ben de bir şeyler sakladığını biliyoruz. Ben de Miran'sam ne sakladığını bulacağım" sözleriyle meydan okudu.

HAZAR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ! "MİRAN SENİN OĞLUNMUŞ"

Konağa giden Hazar kapıda Zehra ile karşılaşır. Gülşah'ın mektubundan söz eden Zehra, kaybettiğini de Hazar Bey'e söyledi.

Hercai'nin yeni bölümünde damga vuran sahnede Hazar konağın önünde Zehra ile konuştuktan sonra hayatının gerçeğini öğrendi. Gülşah'ın mektubunu anlatan Zehra, Hazar'a "Miran senin oğlunmuş!" diyerek gerçekleri ortaya çıkarttı.

AZİZE YİNE OYUNUNU OYNADI

Hazar, Miran'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmesinin ardından soluğu Ayla'nın yanında aldı.

"Miran benim oğlum mu? sorusunun ardından gerçeklere yaklaşan Hazar'ın kafası, Azize'nin Ayla'ya söylettiği yalanlardan dolayı bir kez daha karıştı.

Sırların ortaya çıkmasını istemeyen Azize, Ayla'ya ulaştı. Hazar'ın gitmesinin ardından konuşan ikilinin telefon görüşmesi dikkat çekti. Hazar'a ne dediğini soran Azize, Ayla'dan "Ne istediysen onu anlattım" cevabını alınca rahatladı.

Azize bir kez daha Hercai dizisindeki sırların örtülü kalması için başarılı oldu.