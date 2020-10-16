Maria ile Mustafa’nın yıldızlarının safari keyfi! Kapadokya’nın eşsiz doğasında...

Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa'nın oyuncuları Mustafa Açılan ile Neyra Kayabaşı geçtiğimiz gün Kapadokya'nın eşsiz doğasını atv turu ile keşfettiler.

Mustafa Açılan ile Neyra Kayabaşı, yaklaşık 2 saat boyunca rehber eşliğinde özel safari turu yapıp, vadileri, portakal depolarını, güvercin yuvalarını ve doğal maden suyu çıkan yerleri gezdiler. Safari turundan çok etkilenen oyuncular "Kapadokya'yı fırsat buldukça keşfetmeye çalışıyoruz ama atv turuyla safari yapmak buranın gizli kalmış özelliklerini keşfetmenizi sağladı" dediler.

