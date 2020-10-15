Lalin ne demek, ne anlama geliyor? Lalin kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte sözlükteki karşılığı...
Lalin ne demek, ne anlama geliyor? Ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın yakında doğacak kızlarına verecekleri isim gündeme oturuyor. Çiftin bebeklerinin ismi "Lalin" kelimesi için internette araştırmalar yoğunluk kazandı. Lalin ne demek, ne anlama geliyor? Lalin kelimesinin TDK anlamı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte sözlükteki karşılığı...
Lalin ne demek, ne anlama geliyor? Lalin kelimesinin TDK anlamı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yeni doğacak bebeklerinin adını "Lalin" koyacaklarını açıkladı. Sosyal medyada Lalin kelimesi gündem oluyor. İşte, Lalin ne demek, ne anlama geliyor? Lalin kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte sözlükteki karşılığı...
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı bebek heyecanı sardı. 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi.
LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.
İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.
SİNEM KOBAL KİMDİR?
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.
Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.
Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.
Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.
Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.
Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.
2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.
5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.