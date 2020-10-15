Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar alevler içinde! Hünkar ölüyor mu? Vahide Perçim...
ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar alevler içinde kalıyor. Züleyha ve Yılmaz'ı gören Hünkar, bu zamana kadar yaptıkları için pişman olduğunu ve onlara kaçmaları için yardım edeceğini söyler. Kaçma girişimi başarısız olan ikili Hünkar Yaman'ın karşısına çıkıyor. Vahide Perçim'in hayat verdiği Hünkar Yaman karakterinin son sahnesi heyecanla takip edildi. Peki, Hünkar ölüyor mu? Vahide Perçim diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen sahneleri ile Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerin karşısına çıkıyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçim'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova fragmanında Yılmaz'ın Hünkar Yaman'ı kulübeye kapatarak ateşe verdiği görülüyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Gördüm'ün akıbeti merak ediliyor. Ünlü oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HÜNKAR YAMAN AYRILIYOR MU?
Sevilen oyuncunun bu akşam diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar! Behice, Demir gittikten sonra da Müjgan'ı savunarak herkesi suçlamaya devam eder. Fekeli, şüphelerini ona da söyler. Behice, mağduru oynamayı öğütlediği Müjgan'ı İstanbul'a götürmeye kalkar, herkese rest çekmeye hazırdır!
Yılmaz, Demir'i durdurmak için savcının kapısına kadar peşinden gider. Ama yine aralarında Züleyha dışında bir iktidar savaşı daha vardır! Yılmaz, Hünkar'ın hisselerini alarak holdinge girmek üzeredir! Demir bu gerçekle de savaşırken, aslında Yılmaz da Züleyha ile kaçma planlarının bozulmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır. Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.
Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenmek üzeredir! Şermin ve Füsun'la dedikodu yaparak, hem kendilerini aklayan hem de konuşulanları öğrenen Behice, bir bilgiye daha ulaşır. Küçükken Fikret'in vücudu kaynar suyla yanmıştır. Fikret'in gerçekten Fekeli'nin mirasçısı olup olmadığını anlayabileceği bir bilgi vardır artık elinde!
Şehir olan bitenle yine çalkalanırken, Züleyha'nın ağzını aramak için konağa gelen Şermin, konak bahçesinde Gaffur ve Saniye'yle karşılaşır. Yine Gaffur'un suçunu bildiğine dair imalarla Gaffur'un içine kurt düşürür. Şermin, Züleyha'nın ağzından Müjgan'ı suçlayan tek kelime alamaz! Demir'e yanlış bilgi vermiş durumuna düştüğü için korkuya kapılır.