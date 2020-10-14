Çaycı Hüseyin öldü iddiası bitmek tükenmek bilmiyor! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında?

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i olarak tanınan Alpaslan Özmol'un bu kez corona virüs nedeniyle öldüğü iddia edildi. Oyuncuyla ilgili bir çok kez öldüğüne ilişkin haberler yapılmış, ancak haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İSYAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında da "Çaycı Hüseyin öldü" iddialarının bir kez daha gündeme gelmesi ardından açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu en sonunda şöyle isyan etmişti: