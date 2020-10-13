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Zehra Yılmaz dizi bitti soluğu Marmaris'te tatilde aldı

Yaz aylarında rol aldığı dizisi dolayısıyla tatil yapamayan , dizinin final yapmasının ardından soluğu Ege'de aldı. Marmaris'te tatile çıkan Yılmaz, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Zehra Yılmaz dizi bitti soluğu Marmaris'te tatilde aldı

Bu yaz Gençliğim Eyvah dizisinde rol alan Zehra Yılmaz, dizinin final yapmasının ardından soluğu Ege sahillerinde aldı. Son bölüm çekimlerinin ardından kız arkadaşlarıyla soluğu Marmaris'te alan 26 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Zehra Yılmaz, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, tatil sonrası İstanbul'a dönüp yeni projeleri için çalışmalara başlayacak.

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