Zehra Yılmaz dizi bitti soluğu Marmaris'te tatilde aldı
Yaz aylarında rol aldığı Gençliğim Eyvah dizisi dolayısıyla tatil yapamayan Zehra Yılmaz, dizinin final yapmasının ardından soluğu Ege'de aldı. Marmaris'te tatile çıkan Yılmaz, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Bu yaz Gençliğim Eyvah dizisinde rol alan Zehra Yılmaz, dizinin final yapmasının ardından soluğu Ege sahillerinde aldı. Son bölüm çekimlerinin ardından kız arkadaşlarıyla soluğu Marmaris'te alan 26 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Düzgün fiziği ile dikkat çeken Zehra Yılmaz, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, tatil sonrası İstanbul'a dönüp yeni projeleri için çalışmalara başlayacak.