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Esra Erol'dan örnek davranış: Türk Kızılayı'nın “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyası için çağrı yaptı

programında ile birlikte eğitim yardım kampanyası başlattı. Esra Erol, Türk Kızılay'ın başlattığı uzaktan eğitime yakın destek kampanyası için seyircisine çağrıda bulundu. Covid-19 virüsü nedeniyle alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyası için izleyicilerinden destek istedi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Esra Erol'dan örnek davranış: Türk Kızılayı'nın “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyası için çağrı yaptı

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Kampanya "senin desteğin oldukça her ev bir okul" sloganıyla start aldı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Esra Erol, "Uzaktan eğitime yakın destek" kampanyasına ekran başındaki izleyicilerden ve kurumsal firmalardan destek istedi.

ESRA EROL HAREKETE GEÇTİ

Başarılı sunucu Esra Erol, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için harekete geçti. Esra Erol, "Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım. Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek olmak için sms kampanyası başlatıyoruz. Kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak." açıklamasını yaparak alkış topladı.

BİNLERCE KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Esra Erol'un programını izleyen milyonlarca kişi ise "senin desteğin oldukça her ev bir okul" diyerek kampanyaya destek oldu. Kampanyaya çok kısa sürede binlerce kişi bağış yaptı.

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