Çukur Arık öldü mü, neden ayrıldı? Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Nefes kesen son sahne...
Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur'da Arık karakterine hayat veren Barış Arduç'un dizinden ayrılacağı iddia edildi. Çukur 100. bölümde Cumali ve Arık arasında arasında yaşanan kavga sahnesi nefesleri kesiyor. Ağır yaralı olan Arık'ın öldüğü ve Barış Arduç'un veda ettiği iddaları hakkında yapılacak açıklama bekleniyor. İşte, Çukur Arık öldü mü? Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Nefes kesen son sahne...
Çukur Arık öldü mü? Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yamaç, son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Nefes kesen kavga sonunda Arık'ın yaralandığı görülüyor. Çukur Arık öldü mü? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Nefes kesen son sahne...
BARIŞ ARDUÇ ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?
Çukur Barış Arduç neden ayrıldı?Geri dönecek mi Diziye geçtiğimiz sezon katılan Barış Arduç, bildiğimiz kadarıyla konuk oyuncu olarak kadroda yer alıyordu. Hem bu açıdan hem de Erdenetler'in intikam ateşini arttırmak ve Koçovalılar'la çarpışmasını sağlamak için böyle bir sebebe ihiyaç vardı. Arık Erdenet'in ölümü beklenen heyecanı getirebilir.
Ancak Barış Arduç'un diziden ayrıldığına dair net açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.
Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.
2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.
Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi projelerde yer alan Barış Arduç şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizinde Kuzgun karakterine hayat vermektedir. Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.
Barış Arduç'un rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)
2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)
2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)
2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)
2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)
2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)
2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)
2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)
2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)
2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)
2011 – Pis Yedili (TV Dizisi)