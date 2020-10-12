Çukur Arık öldü mü, neden ayrıldı? Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Nefes kesen son sahne...

Çukur Arık öldü mü? Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yamaç, son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Nefes kesen kavga sonunda Arık'ın yaralandığı görülüyor. Çukur Arık öldü mü? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Barış Arduç Çukur'dan ayrıldı mı? Nefes kesen son sahne...

BARIŞ ARDUÇ ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Çukur Barış Arduç neden ayrıldı?Geri dönecek mi Diziye geçtiğimiz sezon katılan Barış Arduç, bildiğimiz kadarıyla konuk oyuncu olarak kadroda yer alıyordu. Hem bu açıdan hem de Erdenetler'in intikam ateşini arttırmak ve Koçovalılar'la çarpışmasını sağlamak için böyle bir sebebe ihiyaç vardı. Arık Erdenet'in ölümü beklenen heyecanı getirebilir.

Ancak Barış Arduç'un diziden ayrıldığına dair net açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.