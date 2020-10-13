Hızır'ın canına kastediyorlar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam 167. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Nefesleri kesen dizinin yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından araştırılmaya başladı. Son sahnede Hızır Çakırbeyli'nin canına kastedilmesi nefesleri tutularak takip edildi. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA
Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister
Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.
EDHO DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.
Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.